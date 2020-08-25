Протесты в Беларуси: ЕС введет санкции против 15-20 человек, - журналист
25 августа, 2020, 17:26
Санкции Евросоюза против Беларуси введут в отношении 15-20 человек
Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
По его словам, один из чиновников подтвердил, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции ЕС.
"В любом случае, это небольшое число, но идея состоит в том, что его (список, - ред.) можно увеличить", - добавил Йозвяк.
- Напомним, 19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят к отдельным чиновникам, причастным к репрессиям и фальсификациям выборов.
- По данным Йозвяк, самого президента Лукашенко в санкционных списках нет .
A senior EU official says 15-20 people from #Belarus will be sanctioned by the EU, I have heard "around a dozen". in either case, it is a low number but the idea is that this can be scaled up in coming weeks / month- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 25, 2020
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