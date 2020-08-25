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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: ЕС введет санкции против 15-20 человек, - журналист

Протесты в Беларуси: ЕС введет санкции против 15-20 человек, - журналист


фото: reuters
Санкции Евросоюза против Беларуси введут в отношении 15-20 человек

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, один из чиновников подтвердил, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции ЕС.

"В любом случае, это небольшое число, но идея состоит в том, что его (список, - ред.) можно увеличить", - добавил Йозвяк.

  • Напомним, 19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят к отдельным чиновникам, причастным к репрессиям и фальсификациям выборов.
  • По данным Йозвяк, самого президента Лукашенко в санкционных списках нет .

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