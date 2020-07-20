Экоактивистка Грета Тунберг получила миллион евро за борьбу с изменением климата

20 июля, 2020, 21:57

Экоактивистка Грета Тунберг удостоена премии за гуманность частного португальского Фонда Гюльбенкяна и награждена миллионом евро

Об этом сообщает DPA .

17-летняя активистка получила приз за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.

Тунберг выразила свою благодарность через Twitter.

"Это очень много значит для меня, и я надеюсь, что это поможет мне сделать больше добра в мире", - сказала она в коротком видео.

Тунберг первой получила эту награду, она была выбрана среди 136 номинантов из 43 стран.

Глава жюри Хорхе Сампайо заявил, что подавляющее большинство членов жюри проголосовали за Тунберг.

Он отметил "форму, в которой Грета Тунберг удалось мобилизовать молодое поколение, а также ее решительную борьбу, чтобы изменить статус-кво, который настойчиво сопротивляется изменениям, которые делают ее одной из сегодняшних выдающихся личностей".

Тунберг сказала, что деньги будут пожертвованы через ее Фонд Тунберг организациям и проектам, которые работают в сфере борьбы с изменением климата и экологической деградацией.

По словам Тунберг, часть призового фонда в размере 100 тыс. евро будет пожертвована SOS Amazonia, кампании Fridays For Future Brazil, направленной на борьбу с коронавирусом в регионе Амазонки.

Еще 100 тыс. евро пойдут в фонд Stop Ecocide, который проводит кампании, направленные на то, чтобы умышленно разрушения природной среды стали международным преступлением.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb