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Espreso.tvОбществоДоверенное лицо Тихановской арестовали на 10 суток

Доверенное лицо Тихановской арестовали на 10 суток


фото: tyt.by
Доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову арестовали на 10 суток

Об этом сообщает Telegram канал NEXTA live.

"Ольга Ковалькова -10 суток ареста", - говорится в сообщении.

Как сообщили на портале TUT.by , согласно протоколу, Ольга Ковалькова приняла активное участие в митинге перед входом Минского тракторного завода, публично призвала к забастовке. Это сотрудники РУВД признали нарушением закона о массовых мероприятиях. Там также говорится, что она отказывалась пройти в служебный спецтранспорт, это правоохранители расценили как неповиновение работникам милиции.

Решение суда - 10 суток ареста, которые Ковалькова проведет в СИЗО,

  • Задержанному 24 августа вместе с доверенным лицом Тихановской Ольгой Ковальковой Сергею Дылевскому, члену президиума Координационного совета оппозиции и голове страйккому МТЗ, дали 10 суток ареста

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