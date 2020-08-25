Доверенное лицо Тихановской арестовали на 10 суток
25 августа, 2020, 17:49
Доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову арестовали на 10 суток
Об этом сообщает Telegram канал NEXTA live.
"Ольга Ковалькова -10 суток ареста", - говорится в сообщении.
Как сообщили на портале TUT.by , согласно протоколу, Ольга Ковалькова приняла активное участие в митинге перед входом Минского тракторного завода, публично призвала к забастовке. Это сотрудники РУВД признали нарушением закона о массовых мероприятиях. Там также говорится, что она отказывалась пройти в служебный спецтранспорт, это правоохранители расценили как неповиновение работникам милиции.
Решение суда - 10 суток ареста, которые Ковалькова проведет в СИЗО,
- Задержанному 24 августа вместе с доверенным лицом Тихановской Ольгой Ковальковой Сергею Дылевскому, члену президиума Координационного совета оппозиции и голове страйккому МТЗ, дали 10 суток ареста
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