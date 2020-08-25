В Беларуси арестовали на 10 суток лидера стачкома Минского тракторного завода
Об этом сообщает Telegram канал NEXTA live .
Как сообщили позже на портале TUT.by в суде Заводского района Минска рассмотрели дело задержанного Сергея Дылевского, работника МТЗ и члена Координационного совета. Дылевского задержали 24 августа возле завода.
Глава стачкома встречался там с коллегами: обсуждали ситуацию на МТЗ, в том числе забастовку. В суде стало известно, что сотрудники Партизанского РУВД внимательно изучают переписку работников в Telegram-канале "МТЗ 97%".
Милиция расценила действия Сергея Дилевского как организацию несанкционированного мероприятия.
Отмечается, что хотя свидетели-милиционеры заявили, что не помнят, кто и что говорил на митинге, судья назначила Дылевскому арест на 10 суток.
- Напомним, 23 августа к требованиям белорусской оппозиции провести досрочные президентские и парламентские выборы присоединился пункт о проведении волеизъявления на местном уровне в стране.
- 24 августа бойцы ОМОНа задержали членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, который был одним из тех, кто озвучил новые требования белорусской оппозиции
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