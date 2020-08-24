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Espreso.tvОбществоУкраина отмечает 29-ю годовщину Независимости

Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости


фото: prolviv.com
Сегодня, 24 августа 2020 года, украинцы отмечают главный государственный праздник - День Независимости

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

Именно 24 августа 1991 года Верховная Рада XII созыва тогда еще Украинской ССР, состав которого впервые был избран на свободных, демократических выборах и где были представлены настроенные против Советского Союза народные депутаты, приняла судьбоносный Акт провозглашения независимости Украины.

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"Считать день 24 августа Днем независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины", - говорилось в принятом 20 февраля 1992 года постановлении Верховной Рады Украины "О Дне независимости Украины" за подписью Ивана Плюща.

 

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