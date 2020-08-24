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Espreso.tvОбществоПорошенко: Путин хочет поглотить Беларусь, как Гитлер когда-то поглотил Австрию

Порошенко: Путин хочет поглотить Беларусь, как Гитлер когда-то поглотил Австрию

Украинцам и Европейскому Союзу нужна независимая Беларусь, как и самим белорусам. Государственная независимость этой страны под угрозой захвата Россией

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко , передает Эспрессо.TV .

"Сейчас, в эти дни, государственная независимость Беларуси под огромной угрозой. Стратегическая цель России - аншлюс, захват Беларуси: Путин хочет поглотить Беларусь так, как Гитлер когда-то поглотил Австрию. Мы, украинцы, Евросоюз, а в первую очередь белорусский народ нуждается сегодня в независимого белорусского государстве ", - сказал Порошенко в ходе акции" С независимостью не шутят ".

"Мы с вами, миллионы украинцев, держим кулаки за то, чтобы демократия в Беларуси победила, чтобы белорусский народ, и только он выбрал себе власть на свободных и честных выборах, чтобы в Беларуси не пролилась кровь, чтобы ее землю не топтали российские солдаты" , - добавил политик.

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