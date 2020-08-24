Вступление Украины в ЕС точно произойдет, но не при этой власти, - Порошенко
Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил на митинге "С независимостью не шутят" на Европейской площади в Киеве, сообщает Эспрессо.TV.
В своей речи Порошенко напомнил, что на Европейской площади происходили в 2013 году митинги в поддержку евроинтеграции Украины. Также на этом месте Украина праздновала получения безвиза с Европейским Союзом.
"Я хочу еще отметить, что на этом месте, на этой Европейской площади, мы с вами отметим вступление Украины в Европейский Союз. Хотя я реалист и хочу сказать, ясно, что это точно произойдет, но не при этой власти ", - сказал Порошенко.
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