Вступление Украины в ЕС точно произойдет, но не при этой власти, - Порошенко

24 августа, 2020, 14:25

Порошенко надеется, что на Европейской площади Киева украинцы отпразднуют вступление Украины в Европейский Союз

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил на митинге "С независимостью не шутят" на Европейской площади в Киеве, сообщает Эспрессо.TV.

В своей речи Порошенко напомнил, что на Европейской площади происходили в 2013 году митинги в поддержку евроинтеграции Украины. Также на этом месте Украина праздновала получения безвиза с Европейским Союзом.

"Я хочу еще отметить, что на этом месте, на этой Европейской площади, мы с вами отметим вступление Украины в Европейский Союз. Хотя я реалист и хочу сказать, ясно, что это точно произойдет, но не при этой власти ", - сказал Порошенко.