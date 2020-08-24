 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВступление Украины в ЕС точно произойдет, но не при этой власти, - Порошенко

Вступление Украины в ЕС точно произойдет, но не при этой власти, - Порошенко

Порошенко надеется, что на Европейской площади Киева украинцы отпразднуют вступление Украины в Европейский Союз

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил на митинге "С независимостью не шутят" на Европейской площади в Киеве, сообщает Эспрессо.TV.

В своей речи Порошенко напомнил, что на Европейской площади происходили в 2013 году митинги в поддержку евроинтеграции Украины. Также на этом месте Украина праздновала получения безвиза с Европейским Союзом.

"Я хочу еще отметить, что на этом месте, на этой Европейской площади, мы с вами отметим вступление Украины в Европейский Союз. Хотя я реалист и хочу сказать, ясно, что это точно произойдет, но не при этой власти ", - сказал Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

24 августа, 2020 понедельник

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать