Литва в ответ обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства
24 августа, 2020, 13:44
Министерство иностранных дел Литвы заявляет, что белорусский вертолет нарушил воздушное пространство страны
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Литвы.
Посол Беларуси Валерий Барановский был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста из-за нарушения границы.
Министр Линас Линкявичюс заявил, что вертолет видели участники акции солидарности с протестующими в Беларуси.
По данным МИД Литвы, границу страны белорусский Ми-24 нарушил возле населенного пункта Мядининкай
- Министерство обороны Беларуси сообщило о "попытку нарушения воздушного пространства" со стороны Литвы.
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