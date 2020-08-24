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Espreso.tvОбществоЛитва в ответ обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства

Литва в ответ обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства

Министерство иностранных дел Литвы заявляет, что белорусский вертолет нарушил воздушное пространство страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Литвы.

Посол Беларуси Валерий Барановский был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста из-за нарушения границы.

Министр Линас Линкявичюс заявил, что вертолет видели участники акции солидарности с протестующими в Беларуси.

По данным МИД Литвы, границу страны белорусский Ми-24 нарушил возле населенного пункта Мядининкай

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