Google посвятил дудл ко Дню независимости - это венок из цветов
Об этом говорится в описании дудла .
Google отмечает, что праздник для украинцев является одним из важнейших в году, потому что именно в этот день в 1991 году Украина официально провозгласила полную независимость.
В центре дудла - венок из подсолнухов и васильков, цвет которых соответствует цвету флага. В Google называют подсолнечник национальным цветком страны и напоминают о давней традиции выращивания подсолнечника в Украине.
"Сегодня эти ярко-желтые цветы покрывают более 20% сельскохозяйственных угодий Украины, что делает страну крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире", - говорится в описании.
- Сегодня, 24 августа 2020 года, украинцы отмечают главный государственный праздник - День Независимости.
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