Google посвятил дудл ко Дню независимости - это венок из цветов

24 августа, 2020, 08:38

Компания Google посвятила специальный дудл ко Дню независимости Украины 2020, его будет видно на стартовой странице поисковика

Об этом говорится в описании дудла .

Google отмечает, что праздник для украинцев является одним из важнейших в году, потому что именно в этот день в 1991 году Украина официально провозгласила полную независимость.

В центре дудла - венок из подсолнухов и васильков, цвет которых соответствует цвету флага. В Google называют подсолнечник национальным цветком страны и напоминают о давней традиции выращивания подсолнечника в Украине.

"Сегодня эти ярко-желтые цветы покрывают более 20% сельскохозяйственных угодий Украины, что делает страну крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире", - говорится в описании.

Сегодня, 24 августа 2020 года, украинцы отмечают главный государственный праздник - День Независимости.