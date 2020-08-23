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Espreso.tvОбществоЗеленский призвал Лукашенко провести новые президентские выборы

Зеленский призвал Лукашенко провести новые президентские выборы


фото: YouTube
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он был на месте белорусского руководителя Александра Лукашенко, то через месяц провел бы новые, честные выборы

Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу Euronews , отрывок из которого обнародован вечером 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал:" В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед. Я бы пригласил всех, всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите. И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом", - заявил глава Украинского государства.

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"Если Александр Григорьевич победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и вошло бы в историю", - подчеркнул Зеленский.

Полная версия беседы с украинским президентом появится 25 августа.

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