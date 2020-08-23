Названа наибольшая опасность, которую сейчас может представлять Лукашенко

23 августа, 2020, 21:05

Для того чтобы обеспечить себе уверенную поддержку со стороны Кремля, правитель Беларуси Александр Лукашенко может согласиться разместить на границе с Польшей российские ядерные ракеты

Об этом израильский аналитик Авраам Шмулевич заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV.

"Главная опасность - это то, что на белорусско-польской границе могут быть размещены (русские - ред.) ракеты с ядерными боеголовками. Это можно сделать в любой момент. И тогда разрушается просто вся система противоракетной обороны Запада", - отметил политолог .

По мнению Шмулевич, точно такая же опасность будет и в случае президентства, пусть и кратковременного, Светланы Тихановськой. С той разницей, что Лукашенко будет действовать из собственных интересов, а Тихановская - под давлением.

Тихановскуя он определил как человека, который поддается чужому давлению.

"Представьте себе такой сценарий. Приезжает она к Путину с государственным визитом в качестве президента. В кабинете Путина ее ждут двое гебистов, может быть, те же, которые допрашивали ее в Минске, и она выходит и говорит:" Дорогие соотечественники, извините , я слабая женщина, но с настоящего момента российские ядерные силы будут охранять белорусско-польскую границу. Теоретически такое может быть? Может ", - выразил свою обеспокоенность Шмулевич.

Напомним, после сегодняшней многотысячной акции в Минске Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках.

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