Белорусская оппозиция добавила к своим требованиям пункт о досрочных местных выборах
Об этом днем в воскресенье, 23 августа 2020 года, на "Марше новой Беларуси" говорили те, кто входят в Координационный Совет, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.
С протестующими общались эксминистр культуры Беларуси Павел Латушко и другие члены Совета - представитель стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.
По поводу местных выборов высказался, в частности, Латушко.
По его словам, речь идет как об инициировании новых местных выборов, так и о широкой гражданской кампании по отзыву действующих местных депутатов.
Вечером пункт о выборах "на местах" появился и в последний программной статье популярного оппозиционного блога Nexta_live, в которой подведены итоги сегодняшней многотысячной общенациональной акции и поставлены дальнейшие цели.
- Напомним, министру иностранных дел России Сергею Лаврову не нравится Координационный Совет Беларуси, члены которого против Союзного государства с Россией.
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