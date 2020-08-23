Белорусская оппозиция добавила к своим требованиям пункт о досрочных местных выборах

23 августа, 2020, 23:49

Наряду с необходимостью скорейшего проведения в стране досрочных президентских и парламентских выборов противники белорусского правителя Александра Лукашенко также потребовали новых выборов в местные советы

Об этом днем в воскресенье, 23 августа 2020 года, на "Марше новой Беларуси" говорили те, кто входят в Координационный Совет, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

С протестующими общались эксминистр культуры Беларуси Павел Латушко и другие члены Совета - представитель стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

По поводу местных выборов высказался, в частности, Латушко.

По его словам, речь идет как об инициировании новых местных выборов, так и о широкой гражданской кампании по отзыву действующих местных депутатов.

Вечером пункт о выборах "на местах" появился и в последний программной статье популярного оппозиционного блога Nexta_live, в которой подведены итоги сегодняшней многотысячной общенациональной акции и поставлены дальнейшие цели.

Напомним, министру иностранных дел России Сергею Лаврову не нравится Координационный Совет Беларуси, члены которого против Союзного государства с Россией.

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