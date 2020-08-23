 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЛаврову не нравится Координационный Совет Беларуси, члены которого против Союзного государства с Россией

Лаврову не нравится Координационный Совет Беларуси, члены которого против Союзного государства с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что белорусский Координационный Совет якобы находится под влиянием Соединенных Штатов Америки, а и члены "недовольны" мирным ходом протестов

Об этом он заявил в воскресенье, 23 августа 2020 года, на всероссийском молодежном форуме "Теристория смыслов" в подмосковном Солнечногорске, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

"Представители оппозиции, которые сформировали некий Координационный совет, и отдельные страны Запада, прежде всего США, пытаются этот Координационный Совет выставить как легитимного партнера правительства Белоруссии по переговорам. Они недовольны тем, что протест, в общем-то, не то что сходит на нет постепенно - по крайней мере, не становится более массовым и громким. И недовольны тем, что эти протесты мирные ", - отметил Лавров.

Читайте также: Демократические силы Украины и России объяснили белорусам, как им не повторить их ошибок в борьбе за свободу

Кроме того, Москве не нравится наличие в составе Координационного Совета тех, кто не поддерживает дальнейшее пребывание Республики Беларусь в составе Союзного государства с Российской Федерацией.

"В отношении Координационного Совета тоже есть, если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения, есть вопросы, как он формировался. Более того, там некоторые персонажи, которых в этот совет включали, узнали об этом из СМИ или соцсетей. Некоторые заявили, что не хотят быть в Координационном совете, - сказал министр. - Мы посмотрели на его состав: там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию Союзного государства Белоруссии и РФ.

Напомним, на сегодняшнем многотысячном "Марше новой Беларуси" Координационный Совет представит правовой алгоритм устранения Александра Лукашенко от власти.

  • Координационный Совет создан из известных общественных деятелей. В его состав, в частности, вошла нобелевская лауретка в области литературы, всемирно известная белорусская писательница Светлана Алексиевич и экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.
  • Рада должна путь переговоров обеспечить мирный процесс передачи власти от Александра Лукашенко и его точеные - Светлане Тихановской и демократической оппозиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 августа, 2020 воскресенье

22 августа, 2020 суббота

больше новостей

23 августа, 2020 воскресенье

22 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать