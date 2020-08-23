Лаврову не нравится Координационный Совет Беларуси, члены которого против Союзного государства с Россией

23 августа, 2020, 16:07

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что белорусский Координационный Совет якобы находится под влиянием Соединенных Штатов Америки, а и члены "недовольны" мирным ходом протестов

Об этом он заявил в воскресенье, 23 августа 2020 года, на всероссийском молодежном форуме "Теристория смыслов" в подмосковном Солнечногорске, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

"Представители оппозиции, которые сформировали некий Координационный совет, и отдельные страны Запада, прежде всего США, пытаются этот Координационный Совет выставить как легитимного партнера правительства Белоруссии по переговорам. Они недовольны тем, что протест, в общем-то, не то что сходит на нет постепенно - по крайней мере, не становится более массовым и громким. И недовольны тем, что эти протесты мирные ", - отметил Лавров.

Читайте также: Демократические силы Украины и России объяснили белорусам, как им не повторить их ошибок в борьбе за свободу

Кроме того, Москве не нравится наличие в составе Координационного Совета тех, кто не поддерживает дальнейшее пребывание Республики Беларусь в составе Союзного государства с Российской Федерацией.

"В отношении Координационного Совета тоже есть, если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения, есть вопросы, как он формировался. Более того, там некоторые персонажи, которых в этот совет включали, узнали об этом из СМИ или соцсетей. Некоторые заявили, что не хотят быть в Координационном совете, - сказал министр. - Мы посмотрели на его состав: там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию Союзного государства Белоруссии и РФ.

Напомним, на сегодняшнем многотысячном "Марше новой Беларуси" Координационный Совет представит правовой алгоритм устранения Александра Лукашенко от власти.

Координационный Совет создан из известных общественных деятелей. В его состав, в частности, вошла нобелевская лауретка в области литературы, всемирно известная белорусская писательница Светлана Алексиевич и экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.

Рада должна путь переговоров обеспечить мирный процесс передачи власти от Александра Лукашенко и его точеные - Светлане Тихановской и демократической оппозиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb