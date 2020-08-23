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Espreso.tvОбщество100-метровый сине-желтый флаг развернули на Хортице

100-метровый сине-желтый флаг развернули на Хортице

На Хортице возле Музея истории запорожского казачества по случаю празднования Дня Государственного Флага в воскресенье, 23 августа 2020 года, военнослужащие развернули 100-метровый флаг Украины

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает Еспресо.TV.

"Сегодня мы собрались, чтобы торжественно отпраздновать День Государственного флага Украины. Этот символ украинских национальных традиций имеет объединяющую силу. Независимо от национальности, языка и религии он объединяет нас в одно целое - Украинский народ. Он объединяет украинцев во всех уголках земли", - сказал глава облгосадминистрации Виталий Боговин.

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В честь Дня Государственного Флага на Хортице военнослужащие Нацгвардии развернули 100-метровый флаг как символ единства и победы.

Кроме того, на Хортице, на одном из самых высоких флагштоков страны торжественно подняли Государственный Флаг Украины. В мероприятии приняли участие представители городской и областной власти, военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, знаменосцы, активисты, молодежь.

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