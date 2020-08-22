Власть Франковска обещает пассажирам в вышиванках бесплатный проезд на День Независимости
Об этом со ссылкой на местный портал Курс передает Еспресо.TV .
"Ну что, готовы к самому большому празднику нашей страны? А мы приготовили для вас подарок. В День Независимости, 24 августа, проезд в городском транспорте для пассажиров в вышиванках - бесплатно. Надеваем вышиванку, готовим самое лучшее настроение и празднуем с горячим сердцем", - анонсировал в сети городской голова Руслан Марцинкив.
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В комментариях франковцы пожаловались, что часть перевозчиков не соблюдает обещанного мэром и все равно берет деньги за проезд с людей в вышиванках.
"Да перевозчики и в прошлом году такого не пропускали, брали деньги, как всегда", - отреагировала франковчанка Наталья Чайковская
"В прошлом году в коммунальном возили бесплатно. В этом году должны возить все перевозчики. Но понимаю, что везде есть человеческий фактор", - сказал мэр.
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