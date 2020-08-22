В Киеве проходит церемония прощания с Патоном
22 августа, 2020, 11:20
В Киеве в субботу, 22 августа 2020 года, проходит прощание с украинским ученым Героем Украины Борисом Патоном
Церемония имеет место в клубе Кабинета Министров Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина.
На прощание пришли президент Украины Владимир Зеленский с женой, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и первый президент Украины Леонид Кравчук.
Похоронят Патона на Байковом кладбище.
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