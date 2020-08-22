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Espreso.tvОбществоВ Киеве проходит церемония прощания с Патоном

В Киеве проходит церемония прощания с Патоном

В Киеве в субботу, 22 августа 2020 года, проходит прощание с украинским ученым Героем Украины Борисом Патоном

Церемония имеет место в клубе Кабинета Министров Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина.

На прощание пришли президент Украины Владимир Зеленский с женой, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Похоронят Патона на Байковом кладбище.

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