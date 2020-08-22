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Espreso.tvОбществоСтало известно, в каких регионах быстрее всего распространяется коронавирус

Стало известно, в каких регионах быстрее всего распространяется коронавирус


фото: slovoidilo.ua
Самые высокие темпы распространения коронавирусной инфекции на территории Украины по состоянию на утро субботы, 22 августа 2020 года, фиксируются в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях. За последние сутки там обнаружено более 200 новых заражений

При этом на Харьковщине их почти 300, передает Еспресо.TV со ссылкой на открытые данные СНБО.

Области-лидеры:

Харьковщина - 291,

Одесская - 210,

Черновицкая область - 208,

Тернопольщина - 206.

Наименьше же новых случаев в течение суток на Херсонщине (3) и Кропивниччини (5).

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