Стало известно, в каких регионах быстрее всего распространяется коронавирус
22 августа, 2020, 10:07
Самые высокие темпы распространения коронавирусной инфекции на территории Украины по состоянию на утро субботы, 22 августа 2020 года, фиксируются в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях. За последние сутки там обнаружено более 200 новых заражений
При этом на Харьковщине их почти 300, передает Еспресо.TV со ссылкой на открытые данные СНБО.
Области-лидеры:
Харьковщина - 291,
Одесская - 210,
Черновицкая область - 208,
Тернопольщина - 206.
Наименьше же новых случаев в течение суток на Херсонщине (3) и Кропивниччини (5).
- Напомним, в Украине насчитывается 2328 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19.
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