Стало известно, в каких регионах быстрее всего распространяется коронавирус

22 августа, 2020, 10:07

Самые высокие темпы распространения коронавирусной инфекции на территории Украины по состоянию на утро субботы, 22 августа 2020 года, фиксируются в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях. За последние сутки там обнаружено более 200 новых заражений