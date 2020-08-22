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Espreso.tvОбществоНовый рекорд COVID-19 в Украине: 2 328 в сутки

Новый рекорд COVID-19 в Украине: 2 328 в сутки


фото: Australian Medical Association
По состоянию на утро субботы, 22 августа 2020 года, в Украине насчитывается 2328 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса. Сейчас это абсолютный рекорд с начала пандемии

Об этом со ссылкой на открытые данные от Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV.

Выявлено - 102 971 (+2 328).

Умерло - 2244 (+37).

Выздоровели - 51735 (+657).

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Активно болеет - 48992 (+1 634).

Подозревают - 161819 (+2 634).

  • Напомним, в Харькове вводятся противоэпидемические мероприятия, установленные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности: ограничена работа общепита, спортзалов и проведения массовых мероприятий.
  • Как считает, в свою очередь и.о. мэра Черновцов Алексей Каспрук, из-за попадания возглавляемого им города к "красной" карантинной зоне и усиления ограничений могут начаться протесты.

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