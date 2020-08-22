Специальный телепроект "Украина - это мы!" на Эспрессо

22 августа, 2020, 10:52

24 августа в День Независимости в эфире телеканала Эспрессо зрители увидят специальный телепроект "Украина - это мы!", который является первым в проекте, целью которого является помочь украинцам лучше познать самих себя

Телемарафон начнется в 09:00. Мы будем транслировать Марш Защитников Украины. Журналисты Эспрессо вместе со зрителями вспомнят акции единения украинцев за 29 лет Независимости Украины. В студии Эспрессо будем общаться с гостями, которых можно уверенно назвать украинским моральными авторитетами, о том, что объединяет всех украинцев.

Во время телемарафона планируется включение из Попасной (Луганская область), где будет акция единения жителей востока и запада.

Вместе с экспертами мы проанализируем результаты различных соцопросов, о совместных взглядах граждан Украины на спорные страницы нашей истории.

В прямом эфире вместе с известными украинскими интеллектуалами мы поговорим об украинской национальной идентичности и национальной идее.

В течение всего дня украинцы будут видеть в эфире Эспрессо свои фотографии, которые в течение недели высылали на телеканал в рамках акции "Украина - это мы!"

Телемарафоном телеканал Эспрессо начинает проект, в котором украинцы знакомятся с собой. В рамках проекта мы будем рассказывать о украинцах, о тех чертах, явлениях, людях и событиях, которые можно назвать объединяющими. Мы будем помогать украинцам посмотреть на себя, рассмотреть и увидеть свои особенности, свои таланты, свои черты, и тому подобное.

Ведь # Украине - это мы!