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Espreso.tvОбществоНа Еспресо стартует проект "Украина - это мы!"

На Еспресо стартует проект "Украина - это мы!"

24 августа в День Независимости на Еспресо стартует проект "Украина - это мы!", целью которого является помочь украинцам лучше познать самих себя

Еспресо приглашает всех украинцев принять участие.

Телеканал Еспресо начинает проект, в котором украинцы знакомятся с собой. В рамках проекта Еспресо будет рассказывать об украинцах, о тех чертах, явлениях, людях и событиях, которые можно назвать объединяющими.

Мы будем помогать украинцам посмотреть на себя, рассмотреть и увидеть свои особенности, свои таланты, свои черты, и тому подобное.

А до 24 августа Еспресо приглашает всех украицев сфотографироваться или снять видео вместе с друзьями на фоне памятного места Вашего населенного пункта и отправить его по адресу: ua@espreso.tv

А уже 24 августа во время телемарафона Еспресо покажет украинцев украинцам!

Ведь  #Україна - це ми!

Как сообщалось ранее, по результатам опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 году на заказ телеканала "Еспресо", более 90% опрошенных определили себя украинцами по национальности.

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