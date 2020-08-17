На Еспресо стартует проект "Украина - это мы!"
Еспресо приглашает всех украинцев принять участие.
Телеканал Еспресо начинает проект, в котором украинцы знакомятся с собой. В рамках проекта Еспресо будет рассказывать об украинцах, о тех чертах, явлениях, людях и событиях, которые можно назвать объединяющими.
Мы будем помогать украинцам посмотреть на себя, рассмотреть и увидеть свои особенности, свои таланты, свои черты, и тому подобное.
А до 24 августа Еспресо приглашает всех украицев сфотографироваться или снять видео вместе с друзьями на фоне памятного места Вашего населенного пункта и отправить его по адресу: ua@espreso.tv
А уже 24 августа во время телемарафона Еспресо покажет украинцев украинцам!
Ведь #Україна - це ми!
Как сообщалось ранее, по результатам опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 году на заказ телеканала "Еспресо", более 90% опрошенных определили себя украинцами по национальности.
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