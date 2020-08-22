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Espreso.tvМирЛукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Правитель Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть предприятия, работники которых участвуют в забастовках

Об этом он заявил в субботу, 22 августа 2020 года, выступая на митинге своих сторонников в Гродно, сообщает Еспресо.TV .

"Я прошу губернатора, председателей, если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Нет необходимости. Мы их все равно не будем заставлять или убеждать", - приводит его слова российское агентство "Интерфакс".

"Но если предприятие не работает - с понедельника замок на воротах. Остановим", - сказал Лукашенко, добавив, что когда "люди остынут", можно будет решить, кого пригласить на работу.

  • На этом же митинге, Лукашенко заявил, что 60% фотографий с искалеченными и разбитыми на митингах гражданскими лицами являются "постановочными кадрами".
  • По данным независимых от Администрации президента СМИ, подавляющее большинство участников акции с участием Лукашенко составляли организовано собранные через исполкомы бюджетники.

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