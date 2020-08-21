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Espreso.tvЭкономикаИз-за карантина: Укрзализныця изменила маршрут поездов из Черновцов и закрыла на посадку 4 станции

Из-за карантина: Укрзализныця изменила маршрут поездов из Черновцов и закрыла на посадку 4 станции


фото: reuters
Укрзализныця с 24 августа закрыла на посадку станции Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а также изменила маршруты следования поездов из Черновцов

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, из-за ухудшения эпидемической ситуации, на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыто продажа билетов. Поезда, следовавшие из Черновцов, изменят маршрут следования.

"С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из этих станций продаваться билеты на поезда №702 / 701 Львов - Черновцы, №136 / 135 Черновцы - Одесса, №7 / 8 Киев - Черновцы, №117 / 118 Киев - Черновцы, №98 / 97 Ковель - Киев , №46 / 45 Ужгород - Лисичанск, №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка, №122 / 121 Николаев - Ровно, №232 / 231 Геническ - Ивано Франковск.

Кроме того, из эпидемические ограничения изменится маршрут следования поездов в направлении Черновцов, в частности: №8 / 7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев), №118 / 117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев), №136 / 135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса), №702 / 701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

В Пресс-служба отметили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций на посадку, смогут получить 100% возмещение стоимости билетов в железнодорожных кассах или через интернет.

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