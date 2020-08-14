Из-за эпидситуации: с понедельника станции Самбор, Дубно и Клевань открыты только на высадку пассажиров, - Укрзализныця

14 августа, 2020, 17:10

С понедельника на станциях Самбор, Дубно и Клевань будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки из-за ухудшения эпидемической ситуации

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки. В частности, с 17 августа по 00 ч 01 мин будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов" , - говорится в сообщении.

Таким образом, на этих станциях можно будет сделать только высадку.

При этом из станций Самбор, Дубно и Клевань продаваться проездные документы на поезда №98 / 97 Ковель - Киев, №49 / 50 Киев-Трускавец, №45 / 46 Ужгород - Лисичанск, №231 / 232 Ивано-Франковск - Геническ, № 217/218 Киев - Рахов, №743 / 744 Киев - Львов.

В пресс-службе отметили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение стоимости.

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