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Espreso.tvМирВОЗ назвала, когда завершится пандемия коронавируса

ВОЗ назвала, когда завершится пандемия коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус отметил, что при больших связях коронавирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

"У нас есть недостаток в виде глобализации и большого взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить эту пандемию менее чем за два года", - подчеркнул он.

  • Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир вступил в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ведь новая волна COVID-19 связана с людьми от 20 до 40 лет, многие из которых не знали, что инфицированы коронавирусом.

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