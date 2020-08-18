ВОЗ предупредила о новой фазе коронавируса
Об этом сообщил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи, передает Reuters.
В ВОЗ отметили, что в этом месяце доля молодых людей среди инфицированных во всем мире возросла, что ставит под угрозу уязвимые слои населения, включая пожилых и больных людей в густонаселенных районах со слабым медицинским обслуживанием.
"Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск перетекания на самых незащищенных. То, что мы наблюдаем, - это не просто возрождение ( эпидемии COVID-19 - ред.) Мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Касаи.
Он также зазначв, что страны могут эффективно уменьшить разрушительные последствия для жизни и экономики, сочетая раннее выявление и реагирование для борьбы с инфекциями.
По словам Касаи, несмотря на наличие мутаций, ВОЗ все еще считала вирус "относительно стабильным".
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