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Espreso.tvОбществоВо главе с Ярошем и генералом Забродским: как пройдет Марш Независимости

Во главе с Ярошем и генералом Забродским: как пройдет Марш Независимости

Марш Независимости, который состоится 24 августа, возглавят Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский и командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош

Боевые командиры призвали ветеранов ВСУ, добровольцев, участников войны против российской агрессии, волонтеров, общественных активистов и всех, кому небезразлична Украина, отдать в этот день дань Армии и продемонстрировать патриотическую единство.

"За 5 лет мы вместе возродили армию, которая смогла защитить страну. 5 лет военный парад был данью уважения украинского народа к своей армии, отчетом власти перед своим народом за сделанное в сфере обороноспособности. Уже второй год подряд власти страны, на которую напали и ведущей войну, отказываются от такого отчета. Ибо нечем отчитываться. Ибо защита и Армия, к сожалению, перестают быть приоритетом. 24 августа в 10:30 мы - участники этой войны, собираемся здесь, у метро "Университет", - говорит генерал Забродский .

"Чтобы доказать, что Украина и дальше будет сопротивляться российской агрессии и попыткам реванша коллаборационистов, которые пытаются уничтожить нашу государственность. Мы должны еще раз доказать, что нам - украинцам - не" какая разница ". Что Украина - это независимое, самостоятельное, и соборное государство", - говорит Дмитрий Ярош.

"И продемонстрировать нашу дань уважения тем, кто и сейчас защищает нашу родину. Мы готовы к защите Украины. С Независимостью не шутят", - подчеркивает генерал Михаил Забродский.

 

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