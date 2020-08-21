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Espreso.tvМирВласти Беларуси депортируют двух российских журналистов

Власти Беларуси депортируют двух российских журналистов

Задержанных в Беларуси журналистов русской службы Радио Свобода Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева депортируют из страны

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Задержанных в Минске журналистов русской службы" Радио Свобода "Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева выпустили из Партизанского РУВД и депортируют", - говорится в сообщении.

Журналистам будет запрещен въезд в Беларусь в течение пяти лет.

  • Напомним, режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартыновская рассказала, что сотрудников, которые открыто поддержали протесты против Александра Лукашенко, не пускают на работу, их заменили русскими специалистами.
  • 21 августа президент Беларуси прокомментировал приезд на работу в Белтелерадиокомпанию группы российских журналистов.

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