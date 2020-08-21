Власти Беларуси депортируют двух российских журналистов

21 августа, 2020, 22:20

Задержанных в Беларуси журналистов русской службы Радио Свобода Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева депортируют из страны

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Задержанных в Минске журналистов русской службы" Радио Свобода "Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева выпустили из Партизанского РУВД и депортируют", - говорится в сообщении.

Журналистам будет запрещен въезд в Беларусь в течение пяти лет.

Напомним, режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартыновская рассказала, что сотрудников, которые открыто поддержали протесты против Александра Лукашенко, не пускают на работу, их заменили русскими специалистами.

21 августа президент Беларуси прокомментировал приезд на работу в Белтелерадиокомпанию группы российских журналистов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb