Власти Беларуси депортируют двух российских журналистов
21 августа, 2020, 22:20
Задержанных в Беларуси журналистов русской службы Радио Свобода Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева депортируют из страны
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Задержанных в Минске журналистов русской службы" Радио Свобода "Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева выпустили из Партизанского РУВД и депортируют", - говорится в сообщении.
Журналистам будет запрещен въезд в Беларусь в течение пяти лет.
- Напомним, режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартыновская рассказала, что сотрудников, которые открыто поддержали протесты против Александра Лукашенко, не пускают на работу, их заменили русскими специалистами.
- 21 августа президент Беларуси прокомментировал приезд на работу в Белтелерадиокомпанию группы российских журналистов.
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