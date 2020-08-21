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Espreso.tvОбществоЛукашенко подтвердил приезд группы российских тележурналистов на работу в Беларусь

Лукашенко подтвердил приезд группы российских тележурналистов на работу в Беларусь


фото: tyt.by
21 августа президент Беларуси прокомментировал приезд на работу в Белтелерадиокомпанию группы российских журналистов

Об этом Александр Лукашенко рассказал на встрече с рабочими агрокомбината "Дзержинский", передает БелТА .

"Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", - заметил Лукашенко.

Лукашенко пояснил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать".

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Президент подчеркнул, что просил не давить на людей в рабочих коллективах. "Кто-то захотел - вступил, никого не держим", - добавил он.

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"Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина которые бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра пойдет - не берем", - сказал Лукашенко.

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