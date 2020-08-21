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Espreso.tvОбществоВ МВД инициируют изменения в избирательное законодательство из-за перерегистрации избирателей и желания голосовать не по прописке, - Аваков

В МВД инициируют изменения в избирательное законодательство из-за перерегистрации избирателей и желания голосовать не по прописке, - Аваков

21 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что инициировал изменения в избирательный кодекс о возможности голосования не по месту регистрации граждан

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД .

Арсен Аваков заявил о за необходимости скорректировать некоторые положения законодательства, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, "то есть то, что пришло на смену открепительным талонам".

"Мы хотим скорректировать некоторые положения уголовного кодекса, где речь идет о перерегистрации людей перед выборами", - отметил министр.

"Если кто-то живет в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы прекратить такое, мы даем одну маленькую поправку", - пояснил он.

"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сетей, использование подкупа избирателей и так далее. Мы очень рассчитываем, что пара-тройка публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе сохраняется, и использование сетей не будет реализовано. Во всех остальных случаях, после консультаций с ЦИК и с Гражданской сетью "ОПОРА", мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы ", - добавил Аваков.

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