В Киеве милиция усилит патрулирование ко Дню Независимости

21 августа, 2020, 20:18

Полиция Киева усилит патрульные наряды в местах запланированных мероприятий ко Дню Независимости

Об этом заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко во время совещания в Министерстве внутренних дел, передает пресс-служба Нацполиции.

В связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины в Киеве полиция усилит патрульные наряды.

"Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", - сообщил Крищенко.

В Нацполиции заметили, что во время массовых мероприятий в столице и других городах страны будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут получить необходимую помощь.

В центре Киева 24 августа ограничат движение всех видов транспорта. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

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