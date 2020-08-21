В Киеве милиция усилит патрулирование ко Дню Независимости
Об этом заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко во время совещания в Министерстве внутренних дел, передает пресс-служба Нацполиции.
В связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины в Киеве полиция усилит патрульные наряды.
"Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", - сообщил Крищенко.
В Нацполиции заметили, что во время массовых мероприятий в столице и других городах страны будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут получить необходимую помощь.
- В центре Киева 24 августа ограничат движение всех видов транспорта. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.
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