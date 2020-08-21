В Киеве изменят движение транспорта ко Дню Независимости

21 августа, 2020, 17:34

В центре Киева 24 августа ограничат движение всех видов транспорта. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"24 августа в связи с празднованием в Киеве 29-й годовщины независимости Украины в центральной части города будет ограничено движение транспорта. На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника. В связи с этим в движение общественного транспорта также будут внесены изменения", - говорится в сообщении.

В частности, движение будет ограничено на: ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до ул. Тараса Шевченко), ул. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик), ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской), ул. Михайловской, Владимирском спуске.

С начала движения и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать:

автобусы:

№ 24 - от Национального музея истории Украины во II мировой войне до стадиона Динамо им. Лобановского;

№ 62 - от Ботанического сада до стадиона Динамо им. Лобановского;

№ 114 - на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

№ 118 - от ст.м. "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст.м. "Политехнический институт" до ул. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - ул. Леси Украинский, далее по действующему маршруту.

Троллейбусы

№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;

№ 6 - от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";

№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Маршрутные такси:

№ 189 - от ул. Ирпенская - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

№ 231 - от ул. Кадетский Гай до ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

№ 429 - ул. Тулузы в бульв. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

№ 433 - от ул. Жолудева к ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

№ 575 - от ул. Сырецкой к ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).

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