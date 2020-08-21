В Черновицкой ОГА у нескольких работников обнаружили COVID-19

21 августа, 2020, 18:19

Несколько работников Черновицкой областной государственной администрации заболели коронавирусом, пока они на самоизоляции

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в комментарии Укринформу.

"Действительно, у нас есть несколько сотрудников областной администрации, у которых подтвердили COVID-19. Они сейчас лечатся на самоизоляции. Но вспышки болезни в администрации нет. Мы работаем в обычном режиме", - заявила Гусак.

По ее словам, дальнейшая работа областной администрации от этого не меняется.

"Согласно постановлению Кабмина контактные лица, выполняющие полномочия органов государственной власти и противодействующие распространению COVID-19, не должны идти на самоизоляцию", - отметила Гусак.

Из-за введения "красного" уровня распространение эпидемической опасности в Черновцах отменили мероприятия ко Дню Независимости.

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