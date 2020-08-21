"Красная" зона карантина: в Черновцах отменили мероприятия ко Дню Независимости

21 августа, 2020, 17:53

Из-за введения "красного" уровня распространение эпидемической опасности в Черновцах отменили мероприятия ко Дню Независимости

Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

"В связи с введением "красного" уровня распространения эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены. Просим сознательных черновчан в День Флага поднять стяг над своими домами, а в День независимости - исполнить государственный гимн дома ", - говорится в сообщении.

В Украине расширили список городов и районов, внесли в "красную" зону карантина из-за увеличения случаев коронавируса. В список вошли Черновцы.

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