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Espreso.tvЭкономикаSkyUp введет бесплатную онлайн-регистрацию пассажиров и платную в аэропорту

SkyUp введет бесплатную онлайн-регистрацию пассажиров и платную в аэропорту


фото: reuters
SkyUp сделает бесплатной онлайн-регистрацию пассажиров и платной - в аэропорту для пассажиров регулярных авиарейсов с 1 сентября по Украине, а с 1 октября - для международных авиарейсов

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"Начиная с 1 сентября 2020 года для рейсов по Украине, а с 1 октября 2020 года также для международных, оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации SkyUp становится платным. Зарегистрироваться бесплатно можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.

Так, по информации SkyUp, стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро в эквиваленте национальной валюты.

Отмечается, что платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов.

При этом бесплатной регистрация как онлайн, так и в аэропорту останется для чартерных пассажиров, людей старше 60 лет (документом подтверждения является паспорт), лиц, имеющих I и II группу инвалидности (при наличии удостоверения получателя государственной социальной помощи по инвалидности), а также участников АТО/ООС (при наличии соответствующего удостоверения).

В пресс-службе подчеркнули, что онлайн-регистрация занимает несколько минут, что позволяет значительно ускорить прохождение процедур в аэропорту и сократить возможные очереди.

"Последнее имеет особое значение для уменьшения рисков заражения коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс служба.

В компании пояснили, что регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета. Воспользоваться ею можно в личном кабинете на сайте SkyUp.

В пресс-службе также добавили, что платная регистрация пока будет действовать только в тех аэропортах, где сейчас доступна бесплатная альтернатива онлайн-чекина: международных аэропортах "Борисполь", "Запорожье", "Львов", "Одесса", "Харьков", "Херсон", "Ларнака", "Неаполь", "Тиват", а также международномй аэропорте им. Бен-Гуриона и международном аэропорте Тираны им. матери Терезы.

По информации компании, туристы, которые приобрели пакетные туры, также могут зарегистрироваться онлайн в международных аэропортах "Хургада" и "Шарм-эш-Шейх".

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