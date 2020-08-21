"Севилья" - "Интер": стартовые составы команд на финал Лиги Европы
На пути к финалу "Севилья" прошла румынский "Клуж" в 1/16 финала (1:1), итальянскую "Рому" в 1/8 финала (2:0), английский "Вулверхэмптон" в четвертьфинале (1:0) и "Манчестер Юнайтед" в полуфинале (2:1).
"Интер" прошел болгарский "Лудогорец" (4:1), испанский "Хетафе" (2:0), "Байер" (2:1) и донецкий "Шахтер" (5:0).
Лига Европы
финал
21 августа
"Севилья" (Испания) - "Интер" (Италия)
"Севилья": Буну, Навас, Карлос, Кунде, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан, Сусо, Де Йонг, Окампос
"Интер": Ханданович, Годин,Де Врэй, Бастони, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Лукаку, Мартинес
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 17 августа в полуфинале Лиги Европы "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5:0.
- "Шахтер" потерпел от итальянского "Интера" самое крупное поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА.
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