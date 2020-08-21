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Espreso.tvСпорт"Севилья" - "Интер": Где и когда смотреть финал Лиги Европы

"Севилья" - "Интер": Где и когда смотреть финал Лиги Европы


фото: Getty Images
Сегодня, 21 августа, в финале Лиги Европы испанская "Севилья" сыграет против итальянского "Интера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На пути к финалу "Севилья" прошла румынский "Клуж" в 1/16 финала (1:1), итальянскую "Рому" в 1/8 финала (2:0), английский "Вулверхэмптон" в четвертьфинале (1:0) и "Манчестер Юнайтед" в полуфинале (2:1).

"Интер" прошел болгарский "Лудогорец" (4:1), испанский "Хетафе" (2:0), "Байер" (2:1) и донецкий "Шахтер" (5:0).

Лига Европы

финал

21 августа

"Севилья" (Испания) - "Интер" (Италия)

Кельн, стадион "Рейн Энерги"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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