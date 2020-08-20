В Украине расширили "красную" зону карантина. СПИСОК
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram .
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о новом карантинном зонировании.
Так, в красную зону будут отнесены:
- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
Немчинов отметил, что новое зонирование вступит в силу 24 августа.
Поэтому в красной зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность предприятий общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.
- По состоянию на утро 20 августа было зафиксировано 2134 новых случая коронавируса , 704 пациенты выздоровели.
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