В Украине расширили "красную" зону карантина. СПИСОК

20 августа, 2020, 18:51

В Украине расширили список городов и районов, которые внесли в красную зону карантина, из-за увеличения случаев коронавируса

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram .

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о новом карантинном зонировании.

Так, в красную зону будут отнесены:

- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- город Самбор Львовской области;

- город Беляевка Одесской области;

- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Немчинов отметил, что новое зонирование вступит в силу 24 августа.

Поэтому в красной зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность предприятий общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

По состоянию на утро 20 августа было зафиксировано 2134 новых случая коронавируса , 704 пациенты выздоровели.

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