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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: Лукашенко пригрозил заменить шахтеров-забастовщиков украинскими

Протесты в Беларуси: Лукашенко пригрозил заменить шахтеров-забастовщиков украинскими


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может заменить бастующих шахтеров, украинскими горняками

Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат, передает БЕЛТА .

По его словам, вместо бастующих можно привлечь людей из других стран. Это касается и шахт "Беларуськалия", где продолжаются забастовки.

"Хорошо, бастуют - хорошо. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработицыа. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - добавил Лукашенко.

  • 21 августа президент Беларуси прокомментировал приезд на работу в Белтелерадиокомпанию группы российских журналистов.

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