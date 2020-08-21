Протесты в Беларуси: Лукашенко пригрозил заменить шахтеров-забастовщиков украинскими
21 августа, 2020, 16:04
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может заменить бастующих шахтеров, украинскими горняками
Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат, передает БЕЛТА .
По его словам, вместо бастующих можно привлечь людей из других стран. Это касается и шахт "Беларуськалия", где продолжаются забастовки.
"Хорошо, бастуют - хорошо. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработицыа. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - добавил Лукашенко.
- 21 августа президент Беларуси прокомментировал приезд на работу в Белтелерадиокомпанию группы российских журналистов.
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