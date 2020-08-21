Протесты в Беларуси: Лукашенко пригрозил заменить шахтеров-забастовщиков украинскими

21 августа, 2020, 16:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может заменить бастующих шахтеров, украинскими горняками

Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат, передает БЕЛТА .

По его словам, вместо бастующих можно привлечь людей из других стран. Это касается и шахт "Беларуськалия", где продолжаются забастовки.

"Хорошо, бастуют - хорошо. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработицыа. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - добавил Лукашенко.

21 августа президент Беларуси прокомментировал приезд на работу в Белтелерадиокомпанию группы российских журналистов.