Местные выборы 2020: Корниенко назвал основания для отмены

21 августа, 2020, 22:59

Местные выборы в Украине, которые должны состояться 25 октября, могут не пройти только если в стране будет введен режим чрезвычайной ситуации

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, местные выборы могут не состояться в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

"Думаю, что господин Ляшко (Виктор Ляшко - главный санврач - ред.) и вся команда, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", - отметил он.

Корниенко также вспомнил ситуацию, которая сложилась в стране в 2018 году, когда тогдашний президент Петр Порошенко объявил военное положение в некоторых областях из-за нападения России на украинские корабли в Керченском проливе.

"Там не проводились выборы в объединенные громады, они проводились позже", - отметил нардеп.

Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.

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