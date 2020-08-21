Местные выборы 2020: Корниенко назвал основания для отмены
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
По его словам, местные выборы могут не состояться в случае введения режима чрезвычайной ситуации.
"Думаю, что господин Ляшко (Виктор Ляшко - главный санврач - ред.) и вся команда, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", - отметил он.
Корниенко также вспомнил ситуацию, которая сложилась в стране в 2018 году, когда тогдашний президент Петр Порошенко объявил военное положение в некоторых областях из-за нападения России на украинские корабли в Керченском проливе.
"Там не проводились выборы в объединенные громады, они проводились позже", - отметил нардеп.
- Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.
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