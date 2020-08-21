Макгрегор намекнул на возобновлении карьеры
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Макгрегора.
32-летний Макгрегор вспомнил победный бой против Нейта Диаса.
"За кулисами в ожидании выхода на один из крупнейших сражений в моей жизни! Макгрегор - Диаз II. Вау! Может еще не конец ...", - написал ирландец.
Конор МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.
4 years ago today! Backstage waiting to go out for one of the biggest bouts of my fighting life ! McGregor / Diaz Wow! Maybe there is more ...
- Напомним, 7 июня ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор третий раз объявил о завершении карьеры .
- 17 июня Уайт назвал четверку сильнейших бойцов в истории , в которой не нашлось места ирландцу Конору Макгрегору.
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