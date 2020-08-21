21 августа, 2020, 10:21

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор намекнул на возобновлении карьеры

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Макгрегора.

32-летний Макгрегор вспомнил победный бой против Нейта Диаса.

"За кулисами в ожидании выхода на один из крупнейших сражений в моей жизни! Макгрегор - Диаз II. Вау! Может еще не конец ...", - написал ирландец.

Конор МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

Напомним, 7 июня ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор третий раз объявил о завершении карьеры .

17 июня Уайт назвал четверку сильнейших бойцов в истории , в которой не нашлось места ирландцу Конору Макгрегору.