 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМакгрегор намекнул на возобновлении карьеры

Макгрегор намекнул на возобновлении карьеры


фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор намекнул на возобновлении карьеры

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Макгрегора.

32-летний Макгрегор вспомнил победный бой против Нейта Диаса.

"За кулисами в ожидании выхода на один из крупнейших сражений в моей жизни! Макгрегор - Диаз II. Вау! Может еще не конец ...", - написал ирландец.

Конор МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 years ago today! Backstage waiting to go out for one of the biggest bouts of my fighting life ! McGregor / Diaz Wow! Maybe there is more ...

Сообщение, распространенный Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать