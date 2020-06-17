Президент UFC не включил Макгрегора в топ-4 лучших бойцов в истории

17 июня, 2020, 14:07

Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку самых сильных бойцов в истории, в которой не нашлось места ирландцу Конору Макгрегору

Об этом сообщает Schmozone.

Президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт назвал четырех бойцов, которые могли бы занять место на аналоге горы со скульптурными портретами четырёх президентов США.

"Когда вы говорите о четырех лучших, вы должны выбрать Ройса Грейси. Там должна быть Аманда Нуньес, наибольшая женщина-боец в истории. Еще двое будут тяжелым выбором. Я должен выбрать Джона Джонса. Парень никогда не проигрывал. Четвертым номером стал бы Чак Лидделл . На тот момент он был самой большой звездой в истории. Хотя выбрать между Чаком Лидделл и Форрестом Гриффином это почти подбрасывания монеты ", - сказал Уайт.

Самым популярным бойцом UFC в мире является бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Напомним, 7 июня ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор третий раз объявил о завершении карьеры .

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