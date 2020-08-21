Лукашенко заявил, что решит ситуацию в Беларуси в "ближайшие дни"
21 августа, 2020, 14:09
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в государстве "очень политизирована"
Об этом сообщает Белта .
По его словам, ситуация в стране очень политизирована, но ее не следует рассматривать как катастрофическую.
"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко на выступлении на агрокомбинате.
Он отметил, что встретился с руководителями правоохранительных структур, обсудил с ними вопросы поддержания правопорядка и реагирования на внешние угрозы.
- Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська во время пребывания в Литве дала пресс-конференцию , во время которой ответила на вопросы журналистов о ситуации в Беларуси и ее дальнейших планов.
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