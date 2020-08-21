"Главная задача - новые выборы": Тихановска дала первую пресс-конференцию в Литве
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В частности Тихановська сказала, что планирует вернуться в Беларусь, когда сможет чувствовать себя там в безопасности.
"Я безумно люблю свою Родину и я хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя там в безопасности", - сказала Тихановська.
Главной задачей белорусской оппозиции и протестующих Тихановська назвала проведения новых выборов президента.
"Наша главная задача - добиться новых прозрачных честных и открытых выборов", - сказала Тихановська.
Также лидер оппозиции несколько раз призвала мировое сообщество уважать суверенитет Беларуси.
"Я хочу поблагодарить все страны, которые демонстрируют поддержку ситуации в Беларуси, прагенню белорусов отстаивать свои права. Но я призываю все страны уважать суверенитет нашей страны", - сказала Тихановська.
Кроме того, Тихановська подчеркнула, что народ Беларуси уже не согласится на то, чтобы страной управляла действующая власть.
"Народ Беларуси уже никогда не сможет принять действующее руководство, он не сможет забыть и простить все то насилие, которое пережили наши граждане во время демонстраций", - сказала Тихановська.
На вопрос, боится ли она вмешательства России Тихановська повторила призыв уважать суверенитет Беларуси.
"Как я уже сказала, я призываю все страны уважать суверенитет нашей страны и выбор нашего народа. Относительно угроз - я не хочу обсуждать этот вопрос сейчас. Я думаю, каждый человек в нашей стране сейчас испытывает страх и испуг, но наша миссия - перешагнуты через наши страхи и двигаться дальше ", - сказала Тихановська.
При этом Тихановська отметила, что попыток связаться с ним со стороны представителей России не было.
- Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
- Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.
- НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили о обеспокоенность ситуацией в Беларуси.
- Создатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси.
- На баррикадах погиб протестующий , это подтвердили в МВД.
- Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановська поехала в неизвестном направлении и в ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что Тихановська находится в безопасности в Литве.
- На YouTube-канале мужа кандидата политзаключенного Сергея Тихановського появилось видеообращение , в котором Тихановська объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях. Впоследствии в интернете появилась видеозапись , на которой Тихановська зачитывает с листа обращение с призывом к белорусам не выходить на площади и не противодействовать милиции. Впоследствии Тихановська также заявила, что готова стать национальным лидером.
- 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
- Тихановська инициировала создание совета по обеспечению передачи власти .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-