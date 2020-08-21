"Главная задача - новые выборы": Тихановска дала первую пресс-конференцию в Литве

21 августа, 2020, 13:16

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська во время пребывания в Литве дала пресс-конференцию, во время которой ответила на вопросы журналистов о ситуации в Беларуси и ее дальнейших планах

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В частности Тихановська сказала, что планирует вернуться в Беларусь, когда сможет чувствовать себя там в безопасности.

"Я безумно люблю свою Родину и я хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя там в безопасности", - сказала Тихановська.

Главной задачей белорусской оппозиции и протестующих Тихановська назвала проведения новых выборов президента.

"Наша главная задача - добиться новых прозрачных честных и открытых выборов", - сказала Тихановська.

Также лидер оппозиции несколько раз призвала мировое сообщество уважать суверенитет Беларуси.

"Я хочу поблагодарить все страны, которые демонстрируют поддержку ситуации в Беларуси, прагенню белорусов отстаивать свои права. Но я призываю все страны уважать суверенитет нашей страны", - сказала Тихановська.

Кроме того, Тихановська подчеркнула, что народ Беларуси уже не согласится на то, чтобы страной управляла действующая власть.

"Народ Беларуси уже никогда не сможет принять действующее руководство, он не сможет забыть и простить все то насилие, которое пережили наши граждане во время демонстраций", - сказала Тихановська.

На вопрос, боится ли она вмешательства России Тихановська повторила призыв уважать суверенитет Беларуси.

"Как я уже сказала, я призываю все страны уважать суверенитет нашей страны и выбор нашего народа. Относительно угроз - я не хочу обсуждать этот вопрос сейчас. Я думаю, каждый человек в нашей стране сейчас испытывает страх и испуг, но наша миссия - перешагнуты через наши страхи и двигаться дальше ", - сказала Тихановська.

При этом Тихановська отметила, что попыток связаться с ним со стороны представителей России не было.

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