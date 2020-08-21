Коронавирус: в Украине будут иначе определять индикатор заполненности коек, - Ляшко
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Ляшко заявил, что изменены показатели для определения индикатора заполненности коек, предназначенных для госпитализации пациентов с COVID-19. Отныне этот индикатор будет определяться по двум показателям.
По словам Ляшко, первый показатель - процент заполнения коек пациентов с COVID-19. Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР. Этот показатель используется для определения уровня эпидемической опасности в области.
В частности, заполненность более 50% унесет регион в "оранжевую" зону, более 75% - в "красную".
Второй показатель - процент заполнения коек пациентов с COVID-19 пациентами с подозрением на это заболевание. Этот показатель используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью.
При заполненности более 50% будет расширяться перечень больниц, определенных для борьбы с COVID-19.
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