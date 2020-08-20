Зеленский возразил использование служебных поездок для агитации за "Слугу народа"

20 августа, 2020, 18:11

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали ... Пусть "Комитет" построит этот мост вместо меня. Пусть после этого" Комитет "спросит у бывшего президента, которого они все очень любят, почему завод "Паллада" за 5 или 10 лет не получил ни одного контракта ", - сказал Зеленский.

Напомним, общественная организация "Комитет избирателей Украины" заявила, что Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон.

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