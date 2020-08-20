Иран задержал корабль Эмиратов и обвинил их в убийстве рыбаков

20 августа, 2020, 22:08

Иран заявляет о том, что задержал корабль под флагом ОАЭ из-за нарушения собственных территориальных вод, а также о том, что эмиратская береговая охрана убила иранских рыбаков

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Судно Эмиратов было задержано иранскими пограничниками, его экипаж задержали за нелегальный проход по нашим территориальным водам. В тот же день пограничники ОАЭ застрелили двух иранских рыбаков и захватили лодку", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует государственное телевидение.

В ведомстве добавили, что вызвали временного поверенного в делах ОАЭ в Тегеране, чтобы выразить протест. Чиновники ОАЭ пока не комментировали инцидент.

Государственное агентство страны WAM сообщила, что береговая охрана ОАЭ якобы пыталась остановить рыбацкие лодки, которые нарушили территориальные воды страны. О погибших в сообщении не говорится.

Напомним, что 13 августа Израиль и ОАЭ при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений. Иран возмутился этим соглашением.