Иран задержал корабль Эмиратов и обвинил их в убийстве рыбаков
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Судно Эмиратов было задержано иранскими пограничниками, его экипаж задержали за нелегальный проход по нашим территориальным водам. В тот же день пограничники ОАЭ застрелили двух иранских рыбаков и захватили лодку", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует государственное телевидение.
В ведомстве добавили, что вызвали временного поверенного в делах ОАЭ в Тегеране, чтобы выразить протест. Чиновники ОАЭ пока не комментировали инцидент.
Государственное агентство страны WAM сообщила, что береговая охрана ОАЭ якобы пыталась остановить рыбацкие лодки, которые нарушили территориальные воды страны. О погибших в сообщении не говорится.
- Напомним, что 13 августа Израиль и ОАЭ при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений. Иран возмутился этим соглашением.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-