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Espreso.tvМирИран задержал корабль Эмиратов и обвинил их в убийстве рыбаков

Иран задержал корабль Эмиратов и обвинил их в убийстве рыбаков

Иран заявляет о том, что задержал корабль под флагом ОАЭ из-за нарушения собственных территориальных вод, а также о том, что эмиратская береговая охрана убила иранских рыбаков

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Судно Эмиратов было задержано иранскими пограничниками, его экипаж задержали за нелегальный проход по нашим территориальным водам. В тот же день пограничники ОАЭ застрелили двух иранских рыбаков и захватили лодку", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует государственное телевидение.

В ведомстве добавили, что вызвали временного поверенного в делах ОАЭ в Тегеране, чтобы выразить протест. Чиновники ОАЭ пока не комментировали инцидент.

Государственное агентство страны WAM сообщила, что береговая охрана ОАЭ якобы пыталась остановить рыбацкие лодки, которые нарушили территориальные воды страны. О погибших в сообщении не говорится.

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