Я не Зеленский и не Вакарчук, - Притула о выборах

20 августа, 2020, 20:33

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

"Когда говорят, что "Притула - комик", пусть скажут, что "Притула - волонтер"... Я - не специалист по всему на свете. Но я знаю, как формировать команду, как делать большие проекты. Когда говорят, что мне будет трудно настроить работу какого-то департамента в КГГА - а кто-то пробовал настроить штаб оперативного ведения боя для 3-го полка спецназа, пусть кто-то это попытается сделать, а потом будет мне рассказывать, как трудно делать что-то другое. Считаете президента комиком? Это ваши проблемы. Меня зовут Сергей Притула, я не Зеленский и не Славко Вакарчук", - сказал Притула.

Притула подтвердил, что вышел из структуры проекта, над которым работал 10 лет, - "Варьяты-шоу", потому что понял, что не сможет совмещать их с мэрской кампанией. Он добавил, что в случае победы Притула оставит и работу на "Новом канале".

Что касается своей команды Притула рассказал, что там есть люди, которые работают с "Голосом" с предыдущей парламентской кампании - специалисты по различным проблемам, которые писали программу партии и помогали с законопроектами для фракции, а также "джокеры" - действующие госслужащие из разных департаментов КГГА .

Напомним, 11 августа партия "Голос" выдвинула Сергея Притула кандидатом в мэры Киева.

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