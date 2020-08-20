Суточное количество заражений COVID-19 в Украине превысило 2 тыс., в общем заразились более 98 тыс. Человек
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
В течение суток 19 августа было зафиксировано 2134 новых случая коронавируса, 704 пациента выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
Винницкая область - 3405 случаев;
Волынская область - 4929 случаев;
Днепропетровская область - 1873 случая;
Донецкая область - 1156 случаев;
Житомирская область - 2597 случаев;
Закарпатская область - 6662 случая;
Запорожская область - 1213 случаев;
Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
Кировоградская область - 749 случаев;
г. Киев - 11172 случаи;
Киевская область - 4727 случаев;
Львовская область - 12 631 случай;
Луганская область - 204 случая;
Николаевская область - 893 случая;
Одесская область - 5408 случаев;
Полтавская область - 594 случая;
Ровенская область - 8091 случай;
Сумская область - 1078 случаев;
Тернопольская область - 4116 случаев;
Харьковская область - 6849 случаев;
Херсонская область - 321 случай;
Хмельницкая область - 1768 случаев;
Черновицкая область - 8297 случаев;
Черкасская область - 1200 случаев;
Черниговская область - 1314 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 августа 2020 в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 156 685 сообщений о подозрении на COVID-19.
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