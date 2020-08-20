Суточное количество заражений COVID-19 в Украине превысило 2 тыс., в общем заразились более 98 тыс. Человек

20 августа, 2020, 10:31

По состоянию на утро четверга, 20 августа, в Украине зафиксировано 98 537 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 2184 - летальные, 50441 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

В течение суток 19 августа было зафиксировано 2134 новых случая коронавируса, 704 пациента выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 3405 случаев;

Волынская область - 4929 случаев;

Днепропетровская область - 1873 случая;

Донецкая область - 1156 случаев;

Житомирская область - 2597 случаев;

Закарпатская область - 6662 случая;

Запорожская область - 1213 случаев;

Ивано-Франковская область - 7290 случаев;

Кировоградская область - 749 случаев;

г. Киев - 11172 случаи;

Киевская область - 4727 случаев;

Львовская область - 12 631 случай;

Луганская область - 204 случая;

Николаевская область - 893 случая;

Одесская область - 5408 случаев;

Полтавская область - 594 случая;

Ровенская область - 8091 случай;

Сумская область - 1078 случаев;

Тернопольская область - 4116 случаев;

Харьковская область - 6849 случаев;

Херсонская область - 321 случай;

Хмельницкая область - 1768 случаев;

Черновицкая область - 8297 случаев;

Черкасская область - 1200 случаев;

Черниговская область - 1314 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 августа 2020 в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 156 685 сообщений о подозрении на COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb