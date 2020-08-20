Укрзализныця на День Независимости продолжила маршрут "Столичного экспресса" в Виннице

20 августа, 2020, 17:24

Укрзализныця продолжила маршрут "Столичного экспресса" Сумы - Киев в Винницу на 24 августа

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця продолжила маршрут поезда №779 / 780" Столичный экспресс "Сумы - Киев в Винницу на 24 августа 2020. Это позволит пассажирам более удобно планировать свои путешествия и расширить географию путешествий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из Сум поезд отправится в 5:34 и прибудет в Винницу в 13:11. Отправление из Винницы запланировано в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34.

Отмечается, что поезд будет останавливаться в Ворожбе, Путивле, Конотопе, Бахмаче, Нежине, Киеве и Казатине.

Стоимость билета составляет от 362 до 571 грн в зависимости от класса вагона.

В пресс-службе добавили, что билеты уже можно приобрести на сайте компании или в железнодорожных кассах.

Напомним, ко Дню Независимости Укрзализныця назначила дополнительные скоростные поезда Интерсити + из Киева в Харьков.

Компания также назначила два дополнительных поезда ко Дню Независимости из Одессы во Львов и Киев, которые будут курсировать с 22 по 30 августа.

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