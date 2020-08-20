Укрзализныця на День Независимости продолжила маршрут "Столичного экспресса" в Виннице
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Укрзализныця продолжила маршрут поезда №779 / 780" Столичный экспресс "Сумы - Киев в Винницу на 24 августа 2020. Это позволит пассажирам более удобно планировать свои путешествия и расширить географию путешествий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что из Сум поезд отправится в 5:34 и прибудет в Винницу в 13:11. Отправление из Винницы запланировано в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34.
Отмечается, что поезд будет останавливаться в Ворожбе, Путивле, Конотопе, Бахмаче, Нежине, Киеве и Казатине.
Стоимость билета составляет от 362 до 571 грн в зависимости от класса вагона.
В пресс-службе добавили, что билеты уже можно приобрести на сайте компании или в железнодорожных кассах.
- Напомним, ко Дню Независимости Укрзализныця назначила дополнительные скоростные поезда Интерсити + из Киева в Харьков.
- Компания также назначила два дополнительных поезда ко Дню Независимости из Одессы во Львов и Киев, которые будут курсировать с 22 по 30 августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-