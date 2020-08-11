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Espreso.tvОбществоУкрзализныця ко Дню Независимости запустит дополнительные поезда Киев-Харьков

Укрзализныця ко Дню Независимости запустит дополнительные поезда Киев-Харьков

На 21, 22 и 24 августа назначены дополнительные скоростные поезда Интерсити+ из Киева в Харьков

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины назначены дополнительные скоростные поезда №724 Киев - Харьков и №723 Харьков - Киев на 21, 22 и 24 августа", - говорится в сообщении.

21, 22 и 24 августа скоростной поезд Интерсити+ №724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. На пути следования поезд остановится на станциях Дарница (13: 43-13: 45), Миргород (15: 41-15: 43) и Полтава-Киевская (16: 32-16: 34).

Скоростной поезд Интерсити+ №723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14: 51-14: 53), Миргород (15: 42-15: 44) и Дарница (17: 40-17: 42).

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